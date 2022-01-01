Directori d'empreses
Fanatics
Fanatics Salaris

El salari de Fanatics oscil·la entre $7,881 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $305,000 per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Fanatics. Darrera actualització: 10/18/2025

Enginyer de Programari
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $210K
Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
Cap d'Estat Major
Median $65K
Científic de Dades
Median $238K
Màrqueting
Median $120K
Analista de Dades
Median $131K
Assistent Administratiu
$103K
Analista de Negoci
$7.9K
Gestor de Ciència de Dades
$164K
Recursos Humans
$163K
Dissenyador de Producte
$151K
Reclutador
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Gestor de Programes Tècnics
$238K
Investigador UX
$125K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Fanatics, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Fanatics és Gestor d'Enginyeria de Programari amb una compensació total anual de $305,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Fanatics és $156,975.

