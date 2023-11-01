Directori d'empreses
Eyeota
Eyeota Salaris

El salari de Eyeota oscil·la entre $84,460 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $100,000 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Eyeota. Darrera actualització: 9/10/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $100K
Científic de Dades
$84.5K
Dissenyador de Producte
$85.4K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Eyeota és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $100,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Eyeota és $85,425.

