La compensació de Enginyer de Programari in United States a ExxonMobil oscil·la entre $101K per year per a CL22 i $230K per year per a CL27. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $180K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ExxonMobil. Última actualització: 9/26/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
