La compensació de Enginyer Mecànic in United States a ExxonMobil oscil·la entre $115K per year per a CL22 i $247K per year per a CL27. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $127K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ExxonMobil. Última actualització: 9/26/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
