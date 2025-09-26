La compensació de Científic de Dades in United States a ExxonMobil oscil·la entre $124K per year per a CL23 i $281K per year per a CL27. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $210K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de ExxonMobil. Última actualització: 9/26/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$124K
$124K
$0
$0
CL24
$106K
$106K
$0
$0
CL25
$146K
$138K
$0
$8.3K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***