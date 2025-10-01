Directori d'empreses
Expleo Group
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Ireland

Expleo Group Enginyer de Programari Salaris a Ireland

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Ireland a Expleo Group totalitza €52.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Expleo Group. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Total per any
€52.9K
Nivell
Senior Technical Engineer
Base
€52.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Expleo Group?

€142K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

ለEnginyer de Programari በExpleo Group in Ireland የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ€79,555 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በExpleo Group ለEnginyer de Programari ሚና in Ireland የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ €52,893 ነው።

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Expleo Group

Empreses relacionades

  • Dropbox
  • Roblox
  • Apple
  • Snap
  • Google
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos