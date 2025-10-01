Directori d'empreses
Expleo Group
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

  • Greater Dublin Area

Expleo Group Enginyer de Programari Salaris a Greater Dublin Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Dublin Area a Expleo Group totalitza €52.9K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Expleo Group. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Total per any
€52.9K
Nivell
Senior Technical Engineer
Base
€52.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Expleo Group?

€142K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina
Salaris de Pràctiques

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Enginyer de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Expleo Group in Greater Dublin Area és una compensació total anual de €79,555. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Expleo Group per al rol de Enginyer de Programari in Greater Dublin Area és €52,893.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Expleo Group

Empreses relacionades

  • Dropbox
  • Roblox
  • Apple
  • Snap
  • Google
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos