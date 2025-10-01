Directori d'empreses
Exotel
  • Greater Bengaluru

Exotel Enginyer de Programari Salaris a Greater Bengaluru

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Bengaluru a Exotel totalitza ₹1.26M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Exotel. Última actualització: 10/1/2025

Paquet Mitjà
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Total per any
₹1.26M
Nivell
L1
Base
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
1 Any
Quins són els nivells professionals a Exotel?

₹13.94M

Últimes Enviaments de Salaris
ለEnginyer de Programari በExotel in Greater Bengaluru የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ፓኬጅ የ₹3,870,459 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ደርሷል። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በExotel ለEnginyer de Programari ሚና in Greater Bengaluru የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ₹1,655,717 ነው።

