Exabeam Salaris

El rang de salaris de Exabeam varia de $106,530 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $452,250 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Exabeam. Última actualització: 8/11/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $243K
Gestor de Producte
Median $320K
Èxit del Client
$132K

Tecnòleg de la Informació (TI)
$107K
Màrqueting
$241K
Dissenyador de Producte
$240K
Gerent de Projecte
$452K
Vendes
$118K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$191K
PMF

El rol més ben pagat informat a Exabeam és Gerent de Projecte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $452,250. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Exabeam és de $240,293.

