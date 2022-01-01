Exabeam Salaris

El rang de salaris de Exabeam varia de $106,530 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $452,250 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Exabeam . Última actualització: 8/11/2025