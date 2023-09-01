Directori d'empreses
Evertz
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Evertz Salaris

El salari de Evertz oscil·la entre $39,407 en compensació total anual per a un Information Technologist (IT) a la banda baixa fins a $84,500 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Evertz. Darrera actualització: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Enginyer de Software Full-Stack

Arquitecte de Solucions
Median $84.5K
Enginyer de Maquinari
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Evertz és Arquitecte de Solucions amb una compensació total anual de $84,500. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Evertz és $55,440.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Evertz

Empreses relacionades

  • Netflix
  • Microsoft
  • LinkedIn
  • SoFi
  • Pinterest
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos