Directori d'empreses
Ethereum Foundation
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Programes Tècnics

  • Tots els Salaris de Gestor de Programes Tècnics

Ethereum Foundation Gestor de Programes Tècnics Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Programes Tècnics in Costa Rica a Ethereum Foundation oscil·la entre CRC 50.67M i CRC 70.57M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ethereum Foundation. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

CRC 54.29M - CRC 63.94M
Costa Rica
Rang Habitual
Rang Possible
CRC 50.67MCRC 54.29MCRC 63.94MCRC 70.57M
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Programes Tècnics contribucions a Ethereum Foundation per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

CRC 80.42M

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Ethereum Foundation?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Programes Tècnics verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes Tècnics a Ethereum Foundation in Costa Rica és una compensació total anual de CRC 70,571,779. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ethereum Foundation per al rol de Gestor de Programes Tècnics in Costa Rica és CRC 50,666,918.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Ethereum Foundation

Empreses relacionades

  • Stripe
  • Spotify
  • Tesla
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos