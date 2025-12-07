Directori d'empreses
Establishment Labs
Establishment Labs Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Costa Rica a Establishment Labs oscil·la entre CRC 10.51M i CRC 14.92M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Establishment Labs. Última actualització: 12/7/2025

Compensació Total Mitjana

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Rang Habitual
Rang Possible
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Establishment Labs?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Establishment Labs in Costa Rica és una compensació total anual de CRC 14,923,150. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Establishment Labs per al rol de Enginyer de Programari in Costa Rica és CRC 10,511,088.

Altres recursos

