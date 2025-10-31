Directori d'empreses
Essential Accessibility Enginyer de Programari Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer de Programari in Canada a Essential Accessibility oscil·la entre CA$97.8K i CA$136K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Essential Accessibility. Última actualització: 10/31/2025

Compensació Total Mitjana

CA$105K - CA$123K
Canada
Rang Habitual
Rang Possible
CA$97.8KCA$105KCA$123KCA$136K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Essential Accessibility?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Essential Accessibility in Canada és una compensació total anual de CA$136,215. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Essential Accessibility per al rol de Enginyer de Programari in Canada és CA$97,796.

