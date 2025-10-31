Directori d'empreses
Esprow
Esprow Reclutador Salaris

El paquet de compensació mitjà de Reclutador in Russia a Esprow totalitza RUB 733K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Esprow. Última actualització: 10/31/2025

Paquet Mitjà
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Total per any
RUB 733K
Nivell
L3
Base
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a Esprow?
Últimes Enviaments de Salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Esprow in Russia és una compensació total anual de RUB 732,672. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Esprow per al rol de Reclutador in Russia és RUB 732,672.

