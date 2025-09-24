Directori d'empreses
Ernst and Young
Ernst and Young Arquitecte de Solucions Salaris

La compensació de Arquitecte de Solucions in United States a Ernst and Young oscil·la entre $183K per year per a Solution Architect i $243K per year per a Principal Solution Architect. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $212K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ernst and Young. Última actualització: 9/24/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Ernst and Young, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



Títols inclosos

Enviar nou títol

Arquitecte de Dades

Arquitecte de Núvol

Arquitecte de Seguretat al Núvol

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Ernst and Young in United States és una compensació total anual de $283,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ernst and Young per al rol de Arquitecte de Solucions in United States és $212,000.

Altres recursos