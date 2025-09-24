La compensació de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Ernst and Young oscil·la entre $189K per year per a Manager i $262K per year per a Senior Manager. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $185K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ernst and Young. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Manager
$189K
$183K
$0
$6K
Senior Manager
$262K
$249K
$0
$13.8K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Ernst and Young, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)