La compensació de Analista de Ciberseguretat a Ernst and Young oscil·la entre $91.4K per year per a Security Analyst i $142K per year per a Staff Security Analyst 1. El paquet de compensació year mitjà totalitza $97.9K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ernst and Young. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Ernst and Young, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)