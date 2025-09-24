Directori d'empreses
Ernst and Young
Ernst and Young Reclutador Salaris

Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ernst and Young. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

ARS 29.22M - ARS 35.33M
Argentina
Rang Habitual
Rang Possible
ARS 27.3MARS 29.22MARS 35.33MARS 37.25M
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Ernst and Young, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Reclutador a Ernst and Young in Argentina és una compensació total anual de ARS 37,252,159. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ernst and Young per al rol de Reclutador in Argentina és ARS 27,296,840.

Altres recursos