Ernst and Young
La compensació total mitjana de Gestor de Disseny de Producte in United States a Ernst and Young oscil·la entre $161K i $226K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ernst and Young. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

$175K - $203K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$161K$175K$203K$226K
Rang Habitual
Rang Possible

$160K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Ernst and Young, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Disseny de Producte a Ernst and Young in United States és una compensació total anual de $225,862. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Ernst and Young per al rol de Gestor de Disseny de Producte in United States és $161,330.

Altres recursos