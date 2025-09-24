Directori d'empreses
Ernst and Young
  • Operacions de Màrqueting

  • Tots els Salaris de Operacions de Màrqueting

Ernst and Young Operacions de Màrqueting Salaris

La compensació total mitjana de Operacions de Màrqueting in Netherlands a Ernst and Young oscil·la entre €49.4K i €67.5K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ernst and Young. Última actualització: 9/24/2025

Compensació Total Mitjana

€52.9K - €64K
Netherlands
Rang Habitual
Rang Possible
€49.4K€52.9K€64K€67.5K
Rang Habitual
Rang Possible

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A Ernst and Young, Assignacions d'accions/participacions estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anual)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensual)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensual)



PMF

