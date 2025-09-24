Directori d'empreses
Ericsson
Ericsson Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in Sweden a Ericsson oscil·la entre SEK 425K per year per a JS4 i SEK 941K per year per a JS8. El paquet de compensació year mitjà in Sweden totalitza SEK 688K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ericsson. Última actualització: 9/24/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
JS4
(Nivell d'Entrada)
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 638K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 694K
SEK 694K
SEK 806.9
SEK 0
Veure 2 Més Nivells
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Ericsson?

Títols inclosos

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Xarxes

Científic de Recerca

PMF

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Enginyer de Programari pozícióra a Ericsson cégnél in Sweden évi SEK 941,381 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Ericsson cégnél a Enginyer de Programari szerepkörre in Sweden jelentett medián éves teljes kompenzáció SEK 687,943.

Altres recursos