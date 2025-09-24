La compensació de Enginyer de Programari in Sweden a Ericsson oscil·la entre SEK 425K per year per a JS4 i SEK 941K per year per a JS8. El paquet de compensació year mitjà in Sweden totalitza SEK 688K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ericsson. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 638K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 694K
SEK 694K
SEK 806.9
SEK 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
