La compensació de Enginyer de Maquinari in Sweden a Ericsson oscil·la entre SEK 482K per year per a JS5 i SEK 717K per year per a JS7. El paquet de compensació year mitjà in Sweden totalitza SEK 616K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ericsson. Última actualització: 9/24/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Afegir CompComparar Nivells
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 909K
SEK 909K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 717K
SEK 717K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris

Enginyer ASIC

PMF

