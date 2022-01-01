Directori d'empreses
Equal Experts
Equal Experts Salaris

El salari de Equal Experts oscil·la entre $42,771 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $299,495 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Equal Experts. Darrera actualització: 9/12/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $42.8K

Enginyer de Software Backend

Analista de Dades
$61.2K
Consultor de Gestió
$205K

Reclutador
$109K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$188K
Arquitecte de Solucions
$299K
PMF

The highest paying role reported at Equal Experts is Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $299,495. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Equal Experts is $148,650.

