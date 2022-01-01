EQ Salaris

Directori d'empreses
El salari de EQ oscil·la entre $104,475 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $223,875 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de EQ. Darrera actualització: 10/17/2025

Analista de Negoci
$104K
Enginyer de Programari
$224K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

El rol amb millor retribució reportat a EQ és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $223,875. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a EQ és $109,624.

