Directori d'empreses
Epson
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Epson Salaris

El salari de Epson oscil·la entre $45,338 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $162,810 per a un Gestor de Projectes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Epson. Darrera actualització: 9/12/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Operacions de Negoci
$84.6K
Analista de Negoci
$109K
Científic de Dades
$45.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Recursos Humans
$82.3K
Gestor de Producte
$151K
Gestor de Projectes
$163K
Enginyer de Vendes
$62.7K
Enginyer de Programari
$48.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Epson és Gestor de Projectes at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $162,810. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Epson és $83,446.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Epson

Empreses relacionades

  • Coinbase
  • Snap
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Dropbox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos