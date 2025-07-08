Directori d'empreses
Eppendorf
Eppendorf Salaris

El salari de Eppendorf oscil·la entre $82,037 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $88,117 per a un Enginyer de Maquinari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Eppendorf. Darrera actualització: 11/23/2025

Enginyer de Maquinari
$88.1K
Enginyer de Programari
$82K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Eppendorf és Enginyer de Maquinari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $88,117. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Eppendorf és $85,077.

Altres recursos

