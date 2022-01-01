Directori d'empreses
Epic Games
Epic Games Salaris

El salari de Epic Games oscil·la entre $52,260 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $445,000 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Epic Games. Darrera actualització: 11/20/2025

Enginyer de Programari
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Enginyer de Programari Backend

Enginyer de Programari Full-Stack

Enginyer de Programari de Videojocs

Gestor de Producte
L3 $184K
L5 $445K
Màrqueting
Median $180K

Gestor d'Enginyeria de Programari
Median $400K
Gestor de Projectes
Median $205K
Arquitecte de Solucions
Median $238K
Comptable
$76.4K
Analista de Negoci
$191K
Gestor de Ciència de Dades
$288K
Científic de Dades
$161K
Analista Financer
$281K
Recursos Humans
$88K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$67.6K
Operacions de Màrqueting
$147K
Dissenyador de Producte
$68.6K
Gestor de Disseny de Producte
$193K
Gestor de Programes
$151K
Reclutador
$77.4K
Vendes
$52.3K
Analista de Ciberseguretat
$80.6K
Gestor de Programes Tècnics
$166K
Confiança i Seguretat
$137K
Calendari d'Adquisició

20%

ANY 1

20%

ANY 2

20%

ANY 3

20%

ANY 4

20%

ANY 5

Tipus d'Accions
Options

A Epic Games, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:

  • 20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)

  • 20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

PMF

El rol amb millor retribució reportat a Epic Games és Gestor de Producte at the L5 level amb una compensació total anual de $445,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Epic Games és $166,165.

Altres recursos

