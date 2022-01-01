Epic Games Salaris

El salari de Epic Games oscil·la entre $52,260 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $445,000 per a un Gestor de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Epic Games. Darrera actualització: 11/20/2025
A Epic Games, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 5 anys:
20% s'adquireix en el 1st-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 2nd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 3rd-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 4th-ANY (20.00% anual)
20% s'adquireix en el 5th-ANY (20.00% anual)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
