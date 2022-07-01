Directori d'empreses
EPI-USE Labs
EPI-USE Labs Salaris

El salari de EPI-USE Labs oscil·la entre $127,400 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $190,045 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de EPI-USE Labs. Darrera actualització: 11/20/2025

Enginyer de Programari
$127K
Arquitecte de Solucions
$190K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a EPI-USE Labs és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $190,045. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a EPI-USE Labs és $158,723.

