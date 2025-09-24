Directori d'empreses
Endava
Endava Arquitecte de Solucions Salaris

El paquet de compensació mitjà de Arquitecte de Solucions in Romania a Endava totalitza RON 298K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Endava. Última actualització: 9/24/2025

Paquet Mitjà
company icon
Endava
Solution Architect
Cluj-Napoca, CJ, Romania
Total per any
RON 298K
Nivell
Senior Solution Architect
Base
RON 247K
Stock (/yr)
RON 51.4K
Bonus
RON 0
Anys a l'empresa
21 Anys
Anys d'exp
23 Anys
Quins són els nivells professionals a Endava?

RON 712K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Arquitecte de Solucions a Endava in Romania és una compensació total anual de RON 432,961. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Endava per al rol de Arquitecte de Solucions in Romania és RON 261,054.

Altres recursos