Hi treballes?
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

Endava Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in United States a Endava totalitza $155K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Endava. Última actualització: 9/24/2025

Paquet Mitjà
company icon
Endava
Software Engineer
Seattle, WA
Total per any
$155K
Nivell
Manager
Base
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
10 Anys
Anys d'exp
10 Anys
Quins són els nivells professionals a Endava?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
