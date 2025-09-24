Directori d'empreses
Endava
  • Salaris
  • Enginyer de Programari

  • Tots els Salaris de Enginyer de Programari

Endava Enginyer de Programari Salaris

La compensació de Enginyer de Programari in Romania a Endava oscil·la entre RON 90.9K per year per a Software Engineer i RON 356K per year per a Principal Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Romania totalitza RON 114K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Endava. Última actualització: 9/24/2025

Mitjana Compensació per Nivell
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
(Nivell d'Entrada)
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
RON 712K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
Salaris de Pràctiques

Quins són els nivells professionals a Endava?

Títols inclosos

Enginyer de Software Frontend

Enginyer de Software Backend

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Software d'Assegurament de Qualitat (QA)

Enginyer DevOps

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a Endava in Romania és una compensació total anual de RON 355,581. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Endava per al rol de Enginyer de Programari in Romania és RON 113,589.

