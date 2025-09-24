La compensació de Enginyer de Programari in Romania a Endava oscil·la entre RON 90.9K per year per a Software Engineer i RON 356K per year per a Principal Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Romania totalitza RON 114K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Endava. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
RON 90.9K
RON 90.9K
RON 0
RON 0
Senior Software Engineer
RON 188K
RON 186K
RON 2.3K
RON 0
Lead Software Engineer
RON 212K
RON 212K
RON 0
RON 0
Principal Software Engineer
RON 356K
RON 339K
RON 16.9K
RON 0
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
