Directori d'empreses
Emumba
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Emumba Salaris

El salari de Emumba oscil·la entre $3,398 en compensació total anual per a un Recursos Humans a la banda baixa fins a $6,464 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Emumba. Darrera actualització: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Enginyer de Programari
Median $6.5K
Recursos Humans
$3.4K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Emumba és Enginyer de Programari amb una compensació total anual de $6,464. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Emumba és $4,931.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Emumba

Empreses relacionades

  • Roblox
  • Airbnb
  • DoorDash
  • Snap
  • PayPal
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/emumba/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.