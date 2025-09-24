La compensació de Enginyer de Programari in United States a Elsevier oscil·la entre $89.6K per year per a Software Engineer 1 i $148K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $110K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Elsevier. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
$89.6K
$87.9K
$0
$1.7K
Software Engineer 2
$92.2K
$91.3K
$0
$917
Software Engineer 3
$105K
$102K
$0
$2.7K
Senior Software Engineer
$127K
$126K
$0
$1.6K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
