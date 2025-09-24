La compensació de Enginyer de Programari in Mexico a Ellucian totalitza MX$354K per year per a L1. El paquet de compensació year mitjà in Mexico totalitza MX$357K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Ellucian. Última actualització: 9/24/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer 1
MX$354K
MX$354K
MX$0
MX$0
Software Engineer 2
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Senior Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Lead Software Engineer
MX$ --
MX$ --
MX$ --
MX$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Títols inclososEnviar nou títol