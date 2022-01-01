Directori d'empreses
Ellucian
Ellucian Salaris

El salari de Ellucian oscil·la entre $35,930 en compensació total anual per a un Analista de Negoci a la banda baixa fins a $151,443 per a un Vendes a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Ellucian. Darrera actualització: 9/4/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $100K

Enginyer de Software Full-Stack

Gestor de Producte
Median $98K
Analista de Negoci
$35.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Gestor de Projectes
$104K
Vendes
$151K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$41.1K
PMF

The highest paying role reported at Ellucian is Vendes at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $151,443. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ellucian is $99,000.

