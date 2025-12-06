Directori d'empreses
Elevate K-12
Elevate K-12 Analista de Negoci Salaris

La compensació total mitjana de Analista de Negoci in India a Elevate K-12 oscil·la entre ₹1.96M i ₹2.74M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Elevate K-12. Última actualització: 12/6/2025

Compensació Total Mitjana

$24.2K - $29.3K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$22.3K$24.2K$29.3K$31.2K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a Elevate K-12?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Analista de Negoci a Elevate K-12 in India és una compensació total anual de ₹2,738,952. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Elevate K-12 per al rol de Analista de Negoci in India és ₹1,959,768.

Altres recursos

