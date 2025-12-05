Directori d'empreses
Electrotherm
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor de Producte

  • Tots els Salaris de Gestor de Producte

Electrotherm Gestor de Producte Salaris

La compensació total mitjana de Gestor de Producte in India a Electrotherm oscil·la entre ₹1.08M i ₹1.51M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Electrotherm. Última actualització: 12/5/2025

Compensació Total Mitjana

$13.2K - $15.4K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$12.2K$13.2K$15.4K$17.1K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Gestor de Producte contribucions a Electrotherm per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari


Contribuir
Quins són els nivells professionals a Electrotherm?

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor de Producte verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Producte a Electrotherm in India és una compensació total anual de ₹1,505,630. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Electrotherm per al rol de Gestor de Producte in India és ₹1,075,450.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Electrotherm

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Snap
  • Databricks
  • Intuit
  • Dropbox
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/electrotherm/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.