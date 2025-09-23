Directori d'empreses
EGYM
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

EGYM Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in Germany a EGYM totalitza €77K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de EGYM. Última actualització: 9/23/2025

Paquet Mitjà
company icon
EGYM
Head of Software Engineering
Munich, BY, Germany
Total per any
€77K
Nivell
-
Base
€77K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Anys a l'empresa
4 Anys
Anys d'exp
9 Anys
Quins són els nivells professionals a EGYM?

