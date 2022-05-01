Directori d'empreses
Edelman Financial Engines
Edelman Financial Engines Salaris

El salari de Edelman Financial Engines oscil·la entre $113,430 en compensació total anual per a un Analista de Dades a la banda baixa fins a $169,150 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Edelman Financial Engines. Darrera actualització: 9/6/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $159K
Analista de Dades
$113K
Científic de Dades
$169K

Gestor de Producte
$114K
