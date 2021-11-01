Directori d'empreses
ECS
ECS Salaris

El salari de ECS oscil·la entre $7,236 en compensació total anual per a un Enginyer Mecànic a la banda baixa fins a $226,125 per a un Gestor de Programes Tècnics a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ECS. Darrera actualització: 9/6/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $140K

Enginyer de Dades

Analista de Ciberseguretat
Median $85K
Analista de Negoci
$141K

Gestor de Ciència de Dades
$151K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$89.6K
Màrqueting
$102K
Enginyer Mecànic
$7.2K
Gestor de Programes
$118K
Gestor de Projectes
$64.7K
Arquitecte de Solucions
$181K
Gestor de Programes Tècnics
$226K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a ECS és Gestor de Programes Tècnics at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $226,125. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a ECS és $117,600.

