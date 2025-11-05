Directori d'empreses
EcoVadis
EcoVadis Enginyer de Programari Salaris a Greater Barcelona Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Greater Barcelona Area a EcoVadis totalitza €60.4K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de EcoVadis. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
EcoVadis
Software Engineer
Barcelona, CT, Spain
Total per any
€60.4K
Nivell
Senior
Base
€56.5K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€3.8K
Anys a l'empresa
1 Any
Anys d'exp
4 Anys
Quins són els nivells professionals a EcoVadis?
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a EcoVadis in Greater Barcelona Area és una compensació total anual de €72,909. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a EcoVadis per al rol de Enginyer de Programari in Greater Barcelona Area és €60,599.

