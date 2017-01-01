Directori d'empreses
e6data
    Sobre nosaltres

    e6data is a hyper-performant SQL analytics engine designed for complex, high-concurrency workloads. It offers 5-20x faster speeds and 60% lower costs compared to industry-leading platforms.

    https://e6data.com
    Lloc web
    2020
    Any de fundació
    30
    Núm. d'empleats
    Seu central

