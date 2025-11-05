Directori d'empreses
Duck Creek Technologies
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Gestor d'Enginyeria de Programari

  • Tots els Salaris de Gestor d'Enginyeria de Programari

  • New York City Area

Duck Creek Technologies Gestor d'Enginyeria de Programari Salaris a New York City Area

El paquet de compensació mitjà de Gestor d'Enginyeria de Programari in New York City Area a Duck Creek Technologies totalitza $220K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Duck Creek Technologies. Última actualització: 11/5/2025

Paquet Mitjà
company icon
Duck Creek Technologies
Software Engineering Manager
Bridgewater, NJ
Total per any
$220K
Nivell
-
Base
$190K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$30K
Anys a l'empresa
17 Anys
Anys d'exp
17 Anys
Quins són els nivells professionals a Duck Creek Technologies?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Últimes Enviaments de Salaris
AfegirAfegir CompAfegir Compensació

Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DadesVeure Ofertes de Feina

Contribuir

Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Gestor d'Enginyeria de Programari verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor d'Enginyeria de Programari a Duck Creek Technologies in New York City Area és una compensació total anual de $227,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Duck Creek Technologies per al rol de Gestor d'Enginyeria de Programari in New York City Area és $220,000.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Duck Creek Technologies

Empreses relacionades

  • EPAM Systems
  • Sprinklr
  • ThoughtWorks
  • Health Catalyst
  • Unisys
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos