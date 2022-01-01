Directori d'empreses
Dublin City University Salaris

El salari de Dublin City University oscil·la entre $60,770 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $84,103 per a un Científic de Dades a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Dublin City University. Darrera actualització: 11/23/2025

Científic de Dades
$84.1K
Enginyer de Programari
$60.8K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Dublin City University és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $84,103. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Dublin City University és $72,436.

