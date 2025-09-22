La compensació de Enginyer de Programari in India a Druva oscil·la entre ₹2.59M per year per a Staff Software Engineer i ₹6.68M per year per a Principal Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in India totalitza ₹4.59M. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Druva. Última actualització: 9/22/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Staff Software Engineer
₹2.59M
₹2.36M
₹191K
₹29.9K
Senior Staff Software Engineer
₹5.07M
₹4.32M
₹373K
₹378K
Principal Software Engineer
₹6.68M
₹5.71M
₹533K
₹437K
Compensació Total
Títols inclososEnviar nou títol