La compensació de Enginyer de Software Full-Stack in San Francisco Bay Area a Dropbox oscil·la entre $175K per year per a IC1 i $626K per year per a IC5. El paquet de compensació year mitjà in San Francisco Bay Area totalitza $374K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dropbox. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
IC1
$175K
$129K
$39.3K
$6.9K
IC2
$245K
$170K
$62.8K
$12.7K
IC3
$346K
$198K
$119K
$29K
IC4
$469K
$229K
$194K
$45.6K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Dropbox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)