La compensació de Dissenyador d'Interacció in United States a Dropbox oscil·la entre $371K per year per a IC4 i $322K per year per a IC5. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $150K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de Dropbox. Última actualització: 10/7/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions ()
Bonus
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$ --
$ --
$ --
$ --
IC4
$371K
$206K
$121K
$44.8K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
25%
ANY 1
25%
ANY 2
25%
ANY 3
25%
ANY 4
A Dropbox, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:
25% s'adquireix en el 1st-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestral)
25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestral)