Directori d'Empreses
DrFirst
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

DrFirst Salaris

El rang de salaris de DrFirst varia de $113,565 en compensació total anual per a Gestor de Producte a l'extrem inferior a $189,050 per a Recursos Humans a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de DrFirst. Última actualització: 8/18/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Analista de Negocis
$184K
Recursos Humans
$189K
Gestor de Producte
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Enginyer de Programari
$172K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a DrFirst és Recursos Humans at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $189,050. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a DrFirst és de $177,619.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a DrFirst

Empreses relacionades

  • Lyft
  • Spotify
  • Pinterest
  • SoFi
  • Stripe
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos