Drawbridge Salaris

El salari de Drawbridge oscil·la entre $160,800 en compensació total anual per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda baixa fins a $174,125 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Drawbridge. Darrera actualització: 11/19/2025

Tecnòleg de la Informació (TI)
$161K
Enginyer de Programari
$174K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a Drawbridge és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $174,125. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Drawbridge és $167,463.

