Directori d'empreses
Drata
Hi treballes? Reivindica la teva empresa

Drata Salaris

El salari de Drata oscil·la entre $101,584 en compensació total anual per a un Vendes a la banda baixa fins a $242,676 per a un Enginyer de Programari a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Drata. Darrera actualització: 9/9/2025

$160K

Cobra el Que Vals, No et Deixin Enrere

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment increments de 30.000$+ (de vegades 300.000$+). Fes negociar el teu salari o el teu currículum revisat per experts reals: reclutadors que ho fan cada dia.

Recursos Humans
$188K
Màrqueting
$173K
Dissenyador de Producte
$139K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gestor de Projectes
$140K
Vendes
$102K
Enginyer de Programari
$243K
No trobes el teu càrrec?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol amb millor retribució reportat a Drata és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $242,676. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Drata és $156,770.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Drata

Empreses relacionades

  • Intuit
  • DoorDash
  • Roblox
  • LinkedIn
  • Stripe
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos